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2021 yılında yatırım araçlarının performansı - Son Dakika

2021 yılında yatırım araçlarının performansı

31.12.2021 19:58
2021 yılında yatırım araçlarının performansı

2021 yılında BIST 100 endeksi yüzde 25,80, altının gram fiyatı yüzde 71,85, dolar/TL yüzde 77,67, avro/TL ise yüzde 64,82 artış gösterdi.

2021 yılında BIST 100 endeksi yüzde 25,80, altının gram fiyatı yüzde 71,85, dolar/TL yüzde 77,67, avro/TL ise yüzde 64,82 artış gösterdi.

2020 yılını 1.476,72 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2021 sonunda 1.857,65 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 380,93 puan ve yüzde 25,80 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2021'de yüzde 71,85 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 454,00 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2021 yılının son işlem gününde 780,20 liraya çıktı. 2020 yılını 3.011,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 5.161,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 71,40 artış kaydedildi.

ABD doları da 2021 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 77,67 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 64,82 yükseliş görüldü.

2021 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 34,00 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 40,02 oldu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 yılında yatırım araçlarının performansı - Son Dakika Ekonomi


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