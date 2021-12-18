2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerinde son sözü, şahsı adına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aldı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken yaşanan tartışmaya değinerek başlayan Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tavrını eleştirdi.

Özkoç, Şentop'un ara vermeden devam ettiğini öne sürerek "Konuşmacı TBMM'nin bir milletvekili değil. Konuşmacıya buradan bir milletvekili olarak hatırlatıyorum. TBMM'nin başkanına elini kolunu sallayarak gelip de kürsüde ders vermeye kalkamaz." dedi.

Oktay'ın kullandığı "Benim başım dik" sözlerine de cevap veren Özkoç, "Senin başından Meclise ne? Biz milletin başı ne halde ona bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Özkoç, hayvan haklarıyla ilgili bütün grupların bir araya gelip birlikte karar çıkardığını anımsatarak "Şimdi senin bilgin yok ama fikrin var. Diyor ki 'Muhalefet hayvan haklarıyla ilgili muhalefet ettiler.' Seni kimi şikayet edeyim, bilmiyorum. Hayvanlara şikayet edeceğim onlar da bize kızacaklar..." diye konuştu.

Oktay'ın konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasına da tepki gösteren Özkoç, "Belediyeden sana ne? Sen Tevfik Göksu musun? Burası belediye meclisi mi? Sen bulunduğun yerin sıfatına baksana... İçinizde bir yara var, 'İstanbul giderse Türkiye gider' dediydik ya İstanbul da gitti, Adana da Mersin de Antalya da gitti. Sıra Türkiye'yi Millet İttifakı'na almaya geldi." şeklinde konuştu.

Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın oranlardan bahsettiğini hatırlatarak "Benim ilçemde AK Parti'li bir arkadaş geldi dedi ki 'Oylarımızı yüzde 100 artırdık' dedi. 'Kaç oyunuz vardı?' dedim. 'Bir oyumuz vardı' dedi. Yüzde 100 artırdıklarında 2 oyları oldu. Oranlar her zaman ekonomide gerçek rakamları göstermez." dedi.

İktidarın ihracat değerlendirmelerine de tepki gösteren Özkoç şunları kaydetti:

"İhraç ettiğiniz malların yüzde 70'ini üretebilmek için ithal ediyorsunuz. Bunu bilmeden bu kürsüye çıkılır mı? Engin Altay bir yıl önce 'Millet kuru ekmeğe muhtaç.' demişti. AK Parti'den bir milletvekili 'İyi ya kuru ekmek yiyorlarsa aç kalmıyorlar.' demişti. Şimdi 'Asgari ücrete yüzde 50 zam yaptık, bu tarihte hiç görülmemiş.' diyorlar. Ben size söyleyeyim, 95'te yüzde 99, 96'da yüzde 102 yapıldı. 97'de yüzde 199 yapıldı. 98'de yüzde 47 yapıldı. 99'da yüzde 103 yapıldı. Hiç mi rakamlara bakmadınız?"

Özkoç, ekonominin bozuk olmasının nedeninin "iktidara güvensizlik" olduğunu ileri sürdü.

Ethem Sancak'a önce 360 milyon dolara BMC firmasının satıldığını aktaran Özkoç, Sancak'ın bu firmanın yarısını Katar'a 300 milyon dolara, yüzde 25'ini de 150 milyon dolara sattığını savundu.

Özkoç, Sancak'a Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 milyon metrekare alanın verildiğini iddia ederek "60 milyon altyapı parası verdik. 1,4 milyar lira büyük teşvik verdik. Sonra 3 milyar dolarlık Altay tankı ihalesi verdik. Aradan zaman geçti bu arada 3 yıl içerisinde ne fabrikayı ne de tankı yapabildi." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulunan Özkoç, içini en çok acıtan şeyin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve İstanbul Beşiktaş'ta şehit olanlar için toplanan yardım paralarının onlara verilmemesi olduğunu savundu.

Özkoç, "iktidarın şehit paralarının üzerine oturduğunu" ileri sürerek "iktidarın Allah'tan korkmayan bir yapıya sahip olduğunu" iddia etti. Özkoç, "Biz ne yapacağız. Millet İttifakı'nın üyeleriyle, vatanına, milletine sahip çıkanlarla, Allah'tan korkan, kul hakkı yemeyenlerle, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sadık kalanlarla, 'Yurtta barış, cihanda barış' diyenlerle, Millet İttifakı'yla, gençlerimizle, emekçilerimizle isteseniz de istemeseniz de hesabını vereceğiniz iktidar dönemi geliyor. Geliyor gelmekte olan." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sataşmadan söz alarak muhalefetin "saray" dediği yerin milletin evi ve Cumhurbaşkanınca millet adına kullanılan ofis olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın el hareketi yaptığı iddiasına yönelik Turan, Oktay'ın böyle bir hareket yapmadığını herkesin gördüğünü ifade ederek "kürsü ve el hareketi" dendiğinde kimin akla geldiğini takdire bıraktığını ifade etti.

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şehitler için toplanan yardımlarla ilgili iddialara günlerce cevap verdiklerini belirterek "Daha ne yapmamız lazım? Belge gösterdik, ispat ettik, anlattık. Duymayana duyurursunuz, anlamayana anlatırsınız ama kalbi kararmışa karşı yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinin bağırarak tepki göstermeleri üzerine bağırmanın onları haklı yapmayacağını ifade eden Turan, "Göreceksiniz, 20 yıldan beri bütçe yapan bu ittifaktır, 21. bütçeyi de yapacak." diye konuştu.

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi 21 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.