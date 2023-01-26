Dördüncü çeyrek verileri açıklandı! ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti - Son Dakika
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Dördüncü çeyrek verileri açıklandı! ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti

26.01.2023 17:19

2022 yılında birinci ve ikinci çeyrekte daralma kaydeden ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte büyüme göstermişti. Son verilerin açıklanmasının ardından ABD ekonomisi yüzde 2,9'luk rakamla dördüncü çeyrekte beklenenin üzerinde büyüdü.

Amerikan ekonomisinin büyüme verileri açıklandı. Açıklanan verilerine göre ABD ekonomisi yılın son çeyreğinde 2.9 büyüdü. Beklenti ise ABD ekonomisinin 2.6 büyümesiydi.

3. ÇEYREKTE DE BÜYÜME KAYDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın birinci ve ikinci çeyreğinde daralan Amerikan ekonomisi, resesyon tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti. Daha sonra 3. çeyrekte açıklanan veriye göre AND ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü. Enflasyonla mücadele için art arda yapılan faiz artışlarına rağmen, son çeyrekte gelen bu veri ile 2022 güçlü büyüme ile tamamlanmış oldu.

BORSA VE ALTIN GERİLEDİ

Analistlere göre, bu performans Fed'in sıkı para politikasından geri adım atmayacağı yönündeki beklentiyi kuvvetlendiriyor, bu beklenti de dolara küresel olarak değer kazandırıyor. Veri sonrası dolar endeksi yükselirken, altın fiyatı ve borsalar geriledi.

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Son Dakika Ekonomi Dördüncü çeyrek verileri açıklandı! ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti - Son Dakika


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