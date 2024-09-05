2023/2024 Fındık İhracatında Rekor Artış: 2 Milyar Dolar Gelir

Ekonomi

1 Eylül 2023 tarihinde başlayan ve 31 Ağustos 2024 tarihinde sona eren 2023/2024 fındık ihraç sezonunun 12 aylık döneminde 304 bin 322 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 351 milyon 819 bin ABD doları tutarında döviz girdisi sağlandığı, gerçekleştirilen ihracat verilerinin bir önceki sezon ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 2, değer bazında ise yüzde 31'lik bir artışa neden olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, son bir yılda 122 farklı ülkeye fındık ihracatı yapıldığını belirterek en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Arslantürk, 2024 yılının 8 aylık döneminde Trabzon ilinden 59 bin 121 ton fındık ihracatı karşılığında 508 milyon 40 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, 2023/2024 ihraç sezonunun geride bırakılan 12 aylık sürecinde 83 bin 102 ton karşılığı 673 milyon 909 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade ederek 2024 yılında ülkemizden gerçekleştirilen toplam fındık ihracatının yüzde 33'lük kısmının Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Toplanılan fındık ile ilgili kurutma işleminin önemine vurgu yapan Arslantürk, fındık kurutma işlemlerinin nemli ortamda yapılmaması ve fındığın yağmur altında bekletilmemesi hususlarında üreticinin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - TRABZON