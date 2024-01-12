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2023 Kasım Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika
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2023 Kasım Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 12,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Kasım ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7 artarken, gıda dışı satışlar yüzde 17,0 arttı. Otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,8 azaldı. Aylık bazda ise perakende satış hacmi yüzde 0,2 artış kaydetti.

2023 Kasım Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 12,8 Arttı
12.01.2024 - 10:42,
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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 79,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 86,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 56,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 3,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Kasım Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Kasım Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika
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