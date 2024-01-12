2023 Kasım Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 12,8 Arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 79,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 86,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 56,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 3,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı. - ERZİNCAN