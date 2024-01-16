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Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında yüzde 1,8 arttı - Son Dakika
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Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında yüzde 1,8 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ise aylık olarak yüzde 0,2 azaldı.

Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında yüzde 1,8 arttı
16.01.2024 - 10:26,
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Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, 2023 yılı Kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında yüzde 1,8 arttı - Son Dakika


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