2023'te Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otomobil Renkleri - Son Dakika
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2023'te Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otomobil Renkleri

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Yılın ilk yarısında trafiğe kaydedilen otomobillerde en çok gri ve beyaz renkler tercih edildi.

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz", marka ise "Renault" oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

En çok Renault marka otomobil tercih edildi

Bu yılın ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.

Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine göre dağılımı şöyle:

Gri

190.529

Beyaz

117.004

Siyah

54.144

Mavi

44.877

Yeşil

25.379

Kırmızı

14.634

Kahverengi

5.988

Turuncu

1.576

Sarı

1.370

Bilinmiyor

549

- Ocak-haziran döneminde en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası şunlar:

Renault15.136

Hyundai

5.248

Volkswagen

4.908

Fiat

4.791

Toyota

3.825

Peugeot

3.695

Mercedes-Benz3.022

Citroen2.272

BMW

2.077

Togg

2.073

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Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otomobil Renkleri - Son Dakika

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