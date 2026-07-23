2023'te Yurt İçi Turizm Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika
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2023'te Yurt İçi Turizm Harcamaları Artış Gösterdi

23.07.2026 11:16
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Yerli turistler, yılın ilk çeyreğinde aile ziyaretleri ve tatil için toplam 102,3 milyar lira harcadı.

Yerli turistler, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde aile ziyaretleri için 50,2 milyar lira, tatil için ise 33 milyar lira harcama gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "hane halkı yurt içi turizm" verilerinden derlediği bilgiye göre yerli turistler yılın ilk çeyreğinde ülke içinde 102,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre harcamalarda yaklaşık yüzde 34'lük artış gerçekleşirken yerli turistler aynı dönemde toplamda 73,6 milyon kez gece konakladı.

Turistlerin yurt içinde yaptığı bu seyahatler amaçlarına göre incelendiğinde ise aile ziyareti öne çıktı.

Yerli turistler, "yakınları ziyaret" başlıklı kategoride yaptıkları seyahatlerde 50 milyar 249 milyon 966 lira harcadı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu gerekçeyle 38 milyar 718 milyon 200 bin lira harcanmıştı.

Yakınları ziyaretten sonra en çok harcamanın yapıldığı kategori 33 milyar 31 milyon 536 bin lira ile "gezi, eğlence, tatil" olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kategoride 2025'in ilk çeyreğinde 22 milyar 906 milyon 736 bin lira harcama gerçekleşmişti.

Böylece bu yılın ilk çeyreğindeki 102,3 milyar liralık toplam harcamanın, 83,3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için yapılmış oldu.

Yakınları ziyaret için 54,6 milyon geceleme

Söz konusu dönemde "yakınları ziyaret" için 9 milyon 652 bin seyahat ve bu seyahatlerde 54 milyon 651 bin geceleme gerçekleştirildi.

Yerli turistler, "gezi, eğlence, tatil" için ise aynı dönemde 3 milyon 155 bin seyahat yaparken 10 milyon 250 bin kez geceledi.

Hane halkının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yurt içi turizm harcamalarından söz konusu kategorilere yönelik veriler şöyle:

Yakınları ZiyaretGezi, eğlence, tatil
Seyahat Sayısı (Bin)9.6523.155
Geceleme Sayısı (Bin)54.65110.250
Harcama Tutarı (Bin)50.249.96633.031.536

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Yurt İçi Turizm Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika

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