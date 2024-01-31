2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı

Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 turizmde rekor yılı oldu." - İSTANBUL