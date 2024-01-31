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2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı

2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında Türkiye'nin ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 56,7 milyona ulaştığını açıkladı. Ayrıca turizm gelirlerinin 54,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. 2023, Türkiye turizminin rekor yılı oldu.

31.01.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 turizmde rekor yılı oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı - Son Dakika


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