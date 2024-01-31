2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 turizmde rekor yılı oldu." - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Yüksek akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak eden araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Buna göre perşembe gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş zam bekleniyor.
ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu. Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos gibi ürünlerin 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde satışı yasaklandı.
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Son Dakika › Ekonomi › 2023 Turizmde Rekor Yılı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 10 Arttı - Son Dakika
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