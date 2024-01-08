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2023 Yılında Çiftçilere 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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2023 Yılında Çiftçilere 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında çiftçilere toplam 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını duyurdu. Bu ödemelerle çiftçilerin tarımsal üretimlerine katkı sağlanırken, bitkisel üretim, hayvansal üretim, kırsal kalkınma, su ürünleri ve tarımsal Ar-Ge alanlarına da destek verildi.

2023 Yılında Çiftçilere 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı
08.01.2024 - 11:33,
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında çiftçilerin hesaplarına toplam 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek. Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Toplam ödemenin; 42,9 milyar lirası bitkisel üretim, 14,9 milyar lirası hayvansal üretim, 4,9 milyar lirası kırsal kalkınma, 266 milyon lirası su ürünleri, 430 milyon lirası tarımsal Ar-Ge kalemlerinden oluştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi 2023 Yılında Çiftçilere 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı - Son Dakika


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