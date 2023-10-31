TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kalkınma Planı ile, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi ve plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor.
TRT Haber'de yer alan habere göre plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5'e düşmesi bekleniyor.
Öte yandan plan döneminde ihracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › 12. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi - Son Dakika