12. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kalkınma Planı ile, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi ve plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor.

5 MİLYON İLAVE İSTİHDAM SAĞLANACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5'e düşmesi bekleniyor.

İHRACAT VE İTHALATTA BÜYÜK HEDEF

Öte yandan plan döneminde ihracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.