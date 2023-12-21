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2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 2 Ocak 2024 - Son Dakika
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2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 2 Ocak 2024

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvurularının 2 Ocak 2024'e kadar yapılması gerekiyor. ÇKS, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması ve desteklerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Başvurular, il ve ilçe müdürlükleri ile e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. ÇKS belge sayısı 11 milyonu aştı.

2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 2 Ocak 2024
21.12.2023 - 10:41,
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Üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvurularının 2 Ocak 2024'e kadar yapılması önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ÇKS, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturuldu.

Gelecek üretim yılına ilişkin 1 Eylül'de başlayan ÇKS başvuruları, hem il ve ilçe müdürlüklerince hem de e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvurular, 2 Ocak 2024'te sona erecek.

İlk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup arazi edinim bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin, başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.

Daha önce ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor.

Son yönetmelik değişikliğiyle, mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet alanları taahhütname belgesiyle kayıt altına alınabiliyor. Düzenlemeyle, daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kayıt edilebiliyor. Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, tarımsal kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor.

İşlemler, "TarımCebimde" mobil uygulamasından da gerçekleştirilebiliyor

Bakanlığın, dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya alınan "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. Uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda çiftçilere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, e-Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 itibarıyla ilk defa yapılabilen ÇKS kayıt yenileme ve ürün güncelleme başvuru sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı.

e-Devlet ve "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden ilk defa üretilen ÇKS belge sayısı ise 11 milyonu aştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi 2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 2 Ocak 2024 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2024 ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih 2 Ocak 2024 - Son Dakika
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