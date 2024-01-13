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2024 İkinci El Otomobil Piyasası İçin Toparlanma Yılı Olacak - Son Dakika
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2024 İkinci El Otomobil Piyasası İçin Toparlanma Yılı Olacak

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasının 2024 yılında toparlanacağını belirtti. Yurtlu, fiyatların da artacağını ve kısa vadede araç almak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini söyledi.

2024 İkinci El Otomobil Piyasası İçin Toparlanma Yılı Olacak
13.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:03
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Galerici Ahmet Yurtlu, yeni yılla beraber bayilerin sıfır araçlardaki kampanyalarını bitirdiğini, bununla beraber ikinci el otomobil almanın tam zamanı olduğunu kaydetti.

İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, 2024 yılının ikinci el piyasası için toparlanma yılı olacağını belirtti. Yurtlu, "İkinci elde 2024 yılı artık biraz toparlanma yılı olacak. 5-6 aydır otomotiv sektöründe ciddi bir düşüş yaşadık. Hem araç satışlarının durması hem fiyatların bazı araçlarda yüzde 15 ile 25 arasında geri çekilme oldu. Bunun sebepleri var. Daha önce olması gerekenden çok daha fazla bir artış vardı. Piyasa onun düzeltmesini yaptı. Fakat 2024 yılında biraz daha durağan, biraz daha oturmuş bir piyasa bekliyoruz. Bunun için de faiz oranlarının yüksek olması, bankaların kredi kullandırmaması, vatandaşın alım gücünü gerçekten etkiliyor. Çünkü araç fiyatları ciddi bir meblağlara ulaştı. Bugün normal binebilecek bir araba 1 milyon civarında. Fonlamadan bunu almakta zorlamaya başladı. Onun için yatay bir seviye oluştu" dedi.

Fiyatların da 2024 yılında oturacağını kaydeden Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarında artışlar yaşandığını dile getirerek, "Ocak ayı itibarıyla fiyatlarda ufak tefek artışlar görmeye başladık. Bunun sebebi bayiler satışlarını tamamladığı ve hedeflerini tutturmak için kampanyalar yaptılar. Bu kampanyaların sona ermesiyle bazı araçların fiyatlarında yüzde 10-15 ama minimum yüzde 5 bir artış yaşandı. Bunun da ikinci ele bir etkisi oldu. Ocak ayının başında bunu gördük. Yavaş yavaş fiyatların arttığını görüyoruz. Bu süreç doğru değerlendirilmeli. Kısa vadede araç almak isteyenlerin biraz hızlı davranması lazım. Çünkü bu saatten sonra kış modundan çıkılmasıyla fiyatların biraz daha artacağını düşünüyoruz. Geçen yıllarda yaşadığımız fiyat artışlarını yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Çok fahiş fiyatlar artmayacak ama enflasyonun etkisi ve kampanyaların bitmesiyle bir fiyat düzenlemesi tekrar gelecek diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Ahmet Yurtlu, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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