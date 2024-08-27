2024 Kuşak ve Yol Gazeteciler Forumu Chongqing'de Başladı

Ekonomi

2024 Kuşak ve Yol Gazeteciler Forumu Çin'in Chongqing şehrinde başladı. 1 Eylül tarihine kadar devam edecek etkinliğe, 50 ülke ve bölgeden yaklaşık 100 gazeteci örgütü ve medya liderinin yanı sıra 80'den fazla Çinli medya profesyoneli katılıyor.

2024 Kuşak ve Yol Gazeteciler Forumu ve medya saha gezileri Chongqing'de dün başladı. 1 Eylül tarihine kadar devam edecek olan etkinlik, 50 ülke ve bölgeden yaklaşık 100 gazeteci örgütü ve medya liderinin yanı sıra 80'den fazla Çinli medya profesyonelini bir araya getirecek. Yapılan açıklamaya göre; 'Fırsatların Yolunu Genişletin, Parlak Bir Geleceği Paylaşın' teması altında düzenlenen etkinlik, Kuşak ve Yol Gazeteciler Ağı (BRJN) üyeleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi, karşılıklı anlayışı geliştirmeyi ve insanlar arası bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Medya delegeleri, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Chongqing Uluslararası Lojistik Merkezi, Inland China Fuar Merkezi, Chongqing Merkez Demiryolu Konteyner Terminali ve Liangjiang Yeni Bölgesi'ndeki Seres Süper Fabrikası gibi önemli yerlerin bulunduğu Chongqing'i keşfedecek.

Delegeler, konut binalarının arasından geçen ikonik demiryolu da dahil olmak üzere Chongqing'in kentsel manzaralarını keşfedecek ve teknolojik yenilik, akıllı üretim ve kentsel gelişim alanlarındaki ilerlemelere tanık olacaklar. Seyahat programı ayrıca Dazu Kaya Oymaları ve Chongqing Hayvanat Bahçesi'ndeki Panda Pavyonu gibi şehrin zengin tarihini ve doğal güzelliğini sergileyen kültürel ve doğal miras alanlarını da içeriyor. - İSTANBUL