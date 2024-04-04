2024 Mart Ayında 22.5 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Mart Ayında 22.5 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Mart ayında 22 milyar 578 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Mart ayı ihracat rakamının ocak ve şubat ayındaki ihracatın üzerinde gerçekleştiği ve aylık artışın devam ettiği kaydedildi. Ancak, 2023 yılı Mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında gerileme yaşandığı belirtildi. İthalat rakamlarına da yer verilen açıklamada, ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı bildirildi.

04.04.2024 10:12
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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Mart ayında 22 milyar 578 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2024 yılı Mart ayında ihracatın 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirilerek, mart ayı ihracat rakamının ocak ve şubat ayındaki ihracatın üzerinde gerçekleştiği ve aylık artışın devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, 2023 yılı Mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında gerileme yaşanmasına rağmen tarihsel olarak en yüksek 3. mart ayı ihracat değerinin kaydedildiği ve bu gerilemenin mart ayındaki takvim nedeniyle gerçekleştiğinin altı çizildi. 2024 yılı Mart ayında 5 defa cumartesi ve pazar tatil günlerinin takvimde yer aldığı belirtileaçıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halbuki 2023 Mart ayında 4 defa cumartesi-pazar tatil günleri vardı. İhracat ve ithalat, pazartesiden cumaya hafta içi işgünlerinde yoğun yapılmakta, cumartesi-pazar ise çok düşük miktarda gerçekleşmektedir. Öte yandan 2023 yılı Mart ayında 23,548 milyar dolar ile Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihindeki en yüksek aylık rakam elde edilmişti. Bunda 6 Şubat depreminden dolayı 2023 Şubat ayı içinde yapılamayan bir kısım ihracatın Mart 2023'te yapılabilmesi etkili olmuştu."

İthalat rakamlarına da yer verilen açıklamada, ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 30 milyar 95 milyon dolara gerilediği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Mart Ayında 22.5 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika

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