2024 Mayıs'ta Reel Kesim Güven Endeksi 102,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Mayıs'ta Reel Kesim Güven Endeksi 102,4 seviyesinde gerçekleşti

2024 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mayıs ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini paylaştı.

27.05.2024 10:19
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2024 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mayıs ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini paylaştı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren bin 777 iş yerinin yanıtlarından elde edilen anket sonuçlarına göre, Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 105,4 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Mayıs'ta Reel Kesim Güven Endeksi 102,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Mayıs'ta Reel Kesim Güven Endeksi 102,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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