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Araç sahiplerinin MTV ödemelerinde yarın son gün - Son Dakika
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Araç sahiplerinin MTV ödemelerinde yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi yarın bitiyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek ve ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında yapılacak. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. 31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

30.01.2024 - 10:46,  Güncelleme: 12:08
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Araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son ödeme tarihine 1 gün kaldı. 31 Ocak'ta bitecek MTV ödemelerini zamanında yapmayanlar faizli ödeme yapmak zorunda kalacak.

MTV'Yİ ZAMANINDA ÖDEMEYENLER FAİZLİ ÖDEYECEK

Vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalardan ödenebilecek MTV'de 31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

31 Ocak'ta ilk taksitinin son ödeme günü olan MTV'de ikinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. 1 Ocak'ta ilk taksit ödemelerinin başladığı MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

Araç sahiplerinin MTV ödemelerinde yarın son gün
Kaynak: İHA
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