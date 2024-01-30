Araç sahiplerinin MTV ödemelerinde yarın son gün

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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son ödeme tarihine 1 gün kaldı. 31 Ocak'ta bitecek MTV ödemelerini zamanında yapmayanlar faizli ödeme yapmak zorunda kalacak.

MTV'Yİ ZAMANINDA ÖDEMEYENLER FAİZLİ ÖDEYECEK

Vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalardan ödenebilecek MTV'de 31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

31 Ocak'ta ilk taksitinin son ödeme günü olan MTV'de ikinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. 1 Ocak'ta ilk taksit ödemelerinin başladığı MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.