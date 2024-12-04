2024'te E-Ticaret 6,4 Trilyon Doları Geçecek - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te E-Ticaret 6,4 Trilyon Doları Geçecek

BAE Dış Ticaret Bakanı, e-ticaretin 2024'te 6,4 trilyon doları aşacağını açıkladı.

04.12.2024 17:17
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, küresel e-ticaret satışlarının 2024'te 6,4 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirterek, "Bu, dijital ticaretin hayatımıza ne kadar derinlemesine entegre olduğunu, internet kullanımının ve mobil cihazların yaygınlaşmasının etkisini açıkça gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai e-ticaret forumunda konuşan Zeyoudi, e-ticaretin, küresel ekonominin temel itici gücü haline geldiğini, son 25 yılda, sektörleri yeniden şekillendirerek tüketici deneyimlerini yeniden tanımladığını söyledi.

Bu yıl küresel e-ticaret satışlarının 6,4 trilyon doları aşmasının beklendiğinin altını çizen Zeyoudi, "Mobil ticaretin ise bu rakamın yaklaşık 2 trilyon dolarını oluşturması bekleniyor. 2024'te tüm perakende harcamalarının yüzde 20'si çevrim içi gerçekleşecek. Bu, dijital ticaretin hayatımıza ne kadar derinlemesine entegre olduğunu, internet kullanımının ve mobil cihazların yaygınlaşmasının etkisini açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeyoudi, BAE'nin Orta Doğu'da e-ticaretin merkezi konumunda olduğunu dile getirerek, Dubai CommerCity gibi projelerle bu alanın altyapısına yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Forum, 40'tan fazla ülkeden 5 binden fazla ziyaretçiyi ağırlarken, dijital ticaret ve yapay zeka gibi konular etrafında stratejik işbirliği olanaklarını masaya yatırmayı hedefliyor.

"Dubai'nin küresel ticaretin merkezi"

WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart da "WORLDEF, hızla değişen dijital ekonomide fırsatları ve zorlukları tartışmak üzere liderleri ve vizyonerleri bir araya getiren benzersiz bir platformdur. Bu yılki odak temamız olan 'Küresel Ticareti İş Birlikleri ve Yenilikle Yönlendirmek', işbirliğinin gücünü öne çıkarıyor. Bu önemli foruma ev sahipliği yaptıkları ve destek verdikleri için Dubai CommerCity'ye teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

DIEZ Yönetim Kurulu Başkanı ve Dubai CommerCity Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Al Zarooni ise WORLDEF Dubai etkinliğinin yüksek katılım düzeyi ve dünyanın önde gelen şirketlerinden seçkin konuşmacılarıyla, Dubai'nin küresel ticaret merkezi konumunu ve sektörün öngörülen büyümesine olan katkısını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Zarooni, etkinliğe gösterilen yoğun ilginin, Dubai'nin küresel ticaret, lojistik ve diğer ilgili hizmetler açısından taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024'te E-Ticaret 6,4 Trilyon Doları Geçecek - Son Dakika

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