2024’te İhracat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

2024’te İhracat Artışı Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Bolat, 2024'ün ilk 9 ayında ihracatın %3,2 artarak 192,8 milyar dolara ulaştığını belirtti.

31.10.2024 20:04
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı ilk 9 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 192,8 milyar dolar olmuştur. 2024 Eylül ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 261,5 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Eylül ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 1,9 oranında azalışla 22,0 milyar dolar olmuştur. 2024 yılı ilk 9 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 192,8 milyar dolar olmuştur. 2024 Eylül ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 261,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 Eylül ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 27,1 milyar dolar olurken, yılın ilk 9 ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,0 oranında düşerek 252,6 milyar dolar olmuştur. 2024 Eylül ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında düşüşle 340,1 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yılın ilk 9 ayında dış ticaret açığı yüzde 31,7 azalışla 59,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan artışla yüzde 76,3'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk 9 ayında turizm gelirlerinin 46,9 milyar dolar ile rekor bir seviyeye yükseldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Mal ve hizmet ticaretinde izlenen olumlu seyir ile üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının, Eylül ayında da fazla vermeye devam edeceği tahmin edilmektedir. İhracatımızın Eylül ayında sınırlı gerilemesinin ilk nedeni takvim etkisidir. Söz konusu takvim etkisinin ihracatımız üzerinde yaklaşık 1 milyar dolar negatif etki yaptığı hesaplanmaktadır. Diğer yandan altın ve enerji ihracatındaki düşüş de ihracatı sınırlayan bir faktör olarak dikkat çekmektedir. Altın ve enerji hariç ihracatımız ise, zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruyarak, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artışla 20,8 milyar dolar olmuştur. Bugün TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri olan turizm istatistiklerine göre yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 3,9 artışla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yılın ilk dokuz ayında turizm gelirlerimiz 46,9 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ticaretinde izlenen söz konusu seyir ile üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının Eylül ayında da fazla vermeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimiz ile sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024’te İhracat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika

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