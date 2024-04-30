2024'te Mükellefler Enflasyon Düzeltmesi Yapmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te Mükellefler Enflasyon Düzeltmesi Yapmayacak

2024\'te Mükellefler Enflasyon Düzeltmesi Yapmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin sonunda mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte, 17 Mayıs 2024'e kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi beyannamesi enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve bilanço doldurulmadan verilebilecek. Ancak sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile uğraşan mükellefler enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

30.04.2024 09:11
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Mükelleflerin birinci vergilendirme dönemi olan Ocak-Mart 2024'te enflasyon düzeltmesi yapmamalarına karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Mart 2024) sonu itibarıyla, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun görüldü.

Böylece, 17 Mayıs 2024'e kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi beyannamesi, enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve beyannamenin ekinde yer alan bilançonun doldurulmasına gerek olmadan verilecek.

Öte yandan, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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