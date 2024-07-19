2024'ün İlk 6 Ayında Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 17,3 Azaldı

Ekonomi

2024'ün ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Haziran ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında, 2023'ün ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,8 azaldı.

2024'ün ilk 6 ayında, 2023'ün ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 25,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,3 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,9 azalış oldu.

Haziran 2024'te, Haziran 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,8 azaldı.

Haziran 2024'te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,2 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,8 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 34,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 45,9 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 26,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 23,3 artış gerçekleşti.

Haziran 2024'te Gümüşhane ve Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. - İSTANBUL