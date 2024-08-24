2024 Yılında Bitkisel Üretim Desteklemeleri Açıklandı

Ekonomi

2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemelere ilişkin karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre mazot ve gübre desteğinde geçen yıla göre her kalemde artış yapıldı.

Kararnameye göre arpa, aspir, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye ve yulaf için çiftçilere dekar başına 123 lira mazot, 62 lira gübre olmak üzere 185 lira destek ödemesi yapılacak.

Gübre de en az destek ödemesi dekara 35 lira ile dane mısır, kuru soğan, patates, zeytin, mercimek, nohut ve "diğer ürünler" kategorisinde yer alan ürünlere verilecek.

Geçen yıl olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 lira toprak analizi desteği ödemesi yapılacak.

Katı organik- organomineral gübre desteği 2024 üretim yılı için dekara 40 lira ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, buğdayda 2023 yılında kilo başına 100 kuruş olan fark ödemesi desteği 2024'te 175 kuruşa çıkarıldı. Arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve nohut için geçen yıl kilo başına ödenen 50 kuruşluk prim desteği bu yıl 75 kuruşa çıkarıldı. Kararnameye göre dane mısır desteği 3 kuruştan 10 kuruşa, çıkarıldı.

Geçen yıl nohut, mercimek ve kuru fasulye için 50 kuruş olan fark ödemesi bu yıl nohutta 75 kuruşa çıkarılırken kuru fasulye ve mercimekte bu destek kilo başına 100 kuruş oldu. Nohut desteği daha az artırıldı.

En yüksek prim yağlık ayçiçeğine Yağlık ayçiçeğinde geçen yıl fark ödemesi kilo başına 100 kuruş olarak açıklandı 2024 yılı kararnamesinde yağlık ayçiçeği fark ödemesi(prim) kilo başına 225 kuruşa çıkarıldı.

Su kısıtı olan havzalarda Nohut ve mercimeğe yüzde 50 ilave destek

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen havzalarda 2024 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave yüzde 50 destek ödenecek.

Sertifikalı tohum kullanım desteği yok

Geçmiş yıllarda sertifikalı tohum kullananlara verilen destek 2024 kararnamesinde yer almadı. Arpa, buğday çavdar, tiritikale, yulaf ve çeltikte geçen sene dekar başına 65 lira sertifikalı tohum kullanım desteği ödendi.

Yağlık ayçiçeğinde sertifikalı tohum kullanım desteği ilk kez geçen yıl dekar başına 135 lira ödenirken bu yıl kararnamede yer almadı.

Lisanslı depolarda ürün depolama için kira, nakliye ve analiz desteği

Tarımsal ürünlerin, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde, kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılacak.

Yem bitkileri desteği

Daha önceki yıllarda hayvancılık destekleri kapsamında yer alan yem bitkileri desteği bu yıl bitkisel üretim destekleri içinde yer aldı. ÇKS'ye kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla çok yıllık yem bitkileri (sulu) dekar başına yıllık 180 lira, korunga için sulu veya kuru dekar başına 180 lira destek ödenecek. Kuru ekilişler için dekara yıllık 120 lira, silajlık ekilişler(sulu) için dekara 200 lira, tek yıllık yem bitkileri (sulu/kuru) dekara 120 lira ve yapay çayır mera için yıllık dekara 300 lira destek ödemesi yapılacak. - ERZİNCAN