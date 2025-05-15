2025 Nisan Bütçesi Açığı 174,7 Milyar TL

Merkezi Yönetim Bütçesi 2025 yılı Nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Nisan ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Nisan ayı merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 132,1 milyar TL, bütçe gelirleri 957,4 milyar TL ve bütçe açığı 174,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 871,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 85,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

2025 yılı Nisan ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer aldı.

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Nisan ayında 177 milyar 830 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Nisan ayında 174 milyar 714 milyon TL açık verdi.

2024 yılı Nisan ayında 63 milyar 802 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Nisan ayında 85 milyar 945 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri merkezi

Yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 1 trilyon 132 milyar 127 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 260 milyar 659 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 871 milyar 468 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Nisan ayında 1 trilyon 132 milyar 127 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 773 milyar 643 milyon TL harcama yapıldı.

Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,7 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 oranında artarak 871 milyar 468 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,7 iken 2025 yılında yüzde 6,8 oldu.

Bütçe Gelirleri Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 957 milyar 413 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 787 milyar 392 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 134 milyar 505 milyon TL oldu.

2024 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 595 milyar 813 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 60,7 oranında artarak 957 milyar 413 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 7,1 iken 2025 yılında yüzde 7,5 oldu.

2025 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 oranında artarak 787 milyar 392 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,6 iken 2025 yılında yüzde 7,1 oldu.

2025 Yılı Ocak-Nisan dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 249,7 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 364,2 milyar TL ve bütçe açığı 885,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 525,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 160,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 691 milyar 312 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 885 milyar 531 milyon TL açık verdi.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 326 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 160 milyar 922 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 4 trilyon 249 milyar 713 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 724 milyar 609 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 3 trilyon 525 milyar 104 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3 oranında artarak 4 trilyon 249 milyar 713 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 oranında artarak 3 trilyon 525 milyar 104 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe Gelirleri Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 3 trilyon 364 milyar 182 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 2 trilyon 810 milyar 118 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 435 milyar 463 milyon TL oldu.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 50,7 oranında artarak 3 trilyon 364 milyar 182 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,4 oranında artarak 2 trilyon 810 milyar 118 milyon TL oldu. - İSTANBUL