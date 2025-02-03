2025 Ocak Enflasyonu %81,01

Ekonomi

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı 2025 yılı ocak ayı verisine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 81,01 oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak ayı enflayonunu açıkladı. Buna göre, 2025 yılı ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 81,01 oldu.

Ocak ayında en yüksek artış gösteren ana harcama grubu yüzde 20,06 ile 'giyim ve ayakkabı' oldu. 'Eğlence ve kültür' yüzde 16,73 ile ikinci sırada, 'ev eşyası' yüzdi 14,44 ile en yüsek artış gösteren ana harcama grubunda üçüncü sırada yer aldı.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 83,40 olarak hesaplanmıştı

ENAG'ın 2024 yılı aralık ayına ilişkin açıkladığı verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 2,34 artmış, yıl sonu enflasyon oranı yüzde 83,40 olarak gerçekleşmişti.