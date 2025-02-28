2025 Ocak İşsizlik Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Ocak İşsizlik Raporu Açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı 3 milyon 2 bin, işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde.

28.02.2025 10:33
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ocak ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2025 yılı ocak ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 14,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,4 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 28,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak tahmin edildi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Ocak İşsizlik Raporu Açıklandı - Son Dakika

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