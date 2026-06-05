2025 Su Ürünleri Üretimi %11,1 Arttı - Son Dakika
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2025 Su Ürünleri Üretimi %11,1 Arttı

2025 Su Ürünleri Üretimi %11,1 Arttı
05.06.2026 08:59
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TÜİK verilerine göre, 2025'te su ürünleri üretimi 1,037 milyon ton olarak kaydedildi.

Su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Su Ürünleri verilerini açıkladı. Buna göre, su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 60,4'ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı 2025 yılında yüzde 15,3 arttı

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 410 bin 428 ton, yetiştiricilik üretimi ise 626 bin 591 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 azaldı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 2025 yılında 346 bin 366 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığının 245 bin 261 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsi balığını 28 bin 388 ton ile çaça ve 19 bin 667 ton ile sardalya takip etti.

Yetiştiricilik üretimi 2025 yılında yüzde 8,6 arttı

Yetiştiricilik yoluyla 2025 yılında yapılan üretimin 440 bin 817 tonu (yüzde 70,4) denizlerde, 185 bin 774 tonu (yüzde 29,6) iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 185 bin 310 ton ile alabalık, denizlerde ise 174 bin 859 ton ile levrek ve 164 bin 643 ton ile çipura oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Su Ürünleri Üretimi %11,1 Arttı - Son Dakika

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