2025'te Tarım İşçilerine Yüzde 37.8 Zam

05.03.2026 13:41
TÜİK, mevsimlik tarım işçi ücretlerinin 2025 yılında yüzde 37.8 artarak 1299 TL olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretlerinin bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 1299 TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin 'Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı' bültenini yayımladı. Buna göre; tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 1299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 40,6 artış göstererek 1416 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artış göstererek 1193 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 43,4 oranında artarak 39 bin 843 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 22,1 artarak 23 bin 598 TL oldu.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE'DE

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 3 bin 283 TL, kadın işçiler için 3 bin 75 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 1037 TL ile Ankara, kadın işçiler için ise 976 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 53 bin 927 TL ile Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise erkek işçiler için 26 bin 186 TL, kadın işçiler için 23 bin 40 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Tarım, Zam, Son Dakika

