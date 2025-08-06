2025 Yılı İçin Savunma Kredileri Başladı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, 2025 yılı için Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında kredi başvurularını almaya başladı.

SSB, 2025 yılı için Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında kredi başvurularını almaya başladı. SSB'den yapılan açıklamaya göre, kredi başvuruları online olarak https://yeten.ssb.gov.tr adresinden, firma sayfasındaki 'Krediler' modülü üzerinden yapılabilecek. Son başvuru tarihinin ise 22 Ağustos 2025 olduğu bildirildi. Krediyle, makine teçhizat desteği, tesis inşaatı desteği (sadece HAB OSB ve Kırıkkale Silah OSB için geçerli) ve nitelikli personel desteği sağlanacak.

Öte yandan, başvurular 'Öncelikli Yatırım Konusu Listesi' kapsamında Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Onaylanan krediler ise yalnızca 'Kesin Teminat Mektubu' karşılığında kullanılabilecek. Ayrıca, kredi faiz oranının yüzde 22,10 olduğu kaydedildi.