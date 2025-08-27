2026-2027 Memur Zam Oranı Belirlendi - Son Dakika
2026-2027 Memur Zam Oranı Belirlendi

27.08.2025 03:39
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve emekli maaşlarına 2026-2027 yılları için zam oranlarını açıkladı.

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

2 SENDİKA KURUL KARARINI İMZALAMADI

Zam oranlarına itiraz ederek masadan kalkan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanan kurul kararını imzalamadı.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de
Kaynak: DHA

Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

06:56
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
07:12
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
