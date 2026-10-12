2026 Ağustos'ta ciro endeksi yıllık yüzde 31,8 arttı, hizmet yüzde 33,6 yükseldi

2026 Ağustos'ta ciro endeksi yıllık yüzde 31,8 arttı, hizmet yüzde 33,6 yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in Ağustos Ciro Endeksleri verilerine göre toplam ciro endeksi yıllık yüzde 31,8, aylık yüzde 3 arttı. Yıllık hizmet ciro endeksi yüzde 33,6, ticaret yüzde 32,5, sanayi yüzde 32,6 artarken inşaat yüzde 19,2 arttı; aylık inşaat yüzde 3,7 azaldı.
Ağustos ayında toplam ciro yıllık yüzde 31,8, aylık yüzde 3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 31,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 19,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 32,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 33,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 3 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.
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