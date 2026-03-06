2026'da 631 Milyon TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
2026'da 631 Milyon TL Ceza Uygulandı

06.03.2026 10:51
Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk 2 ayında 84 bin firmaya 631,3 milyon TL ceza uygulandığını duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk 2 ayında toplamda 84 bin 455 firma ile birlikte 9,3 milyon ürünün denetlenerek, 631,3 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı yürütülen denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2026 yılının ilk 2 ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 84 bin 455 firma ile birlikte 9,3 milyon ürün denetlenerek 631,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 15 bin 409 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan bin 571 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 193,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin 174 milyon 315 bin TL, emlak sektörüne 7 milyon 524 bin TL, kuyum sektörü denetimlerinde 1 milyon 100 bin TL, otomotiv sektörüne ise 732 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarının ise yaklaşık 10 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

10 BİN 253 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ DENETLENDİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 85 milyon tüketicinin günlük hayatta her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında ilk 2 ayda 10 bin 253 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği belirtilerek, "Aykırı eylemlerde bulunan 352 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 272 milyon 337 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 234,1 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 34,4 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 3,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

REKABET KURUMU'NDAN 13 MİLYAR TL CEZA

İlki 2 ayda 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 58 bin 793 firmanın denetlendiği vurgulanarak, "Bunlardan 12 bin 959 firmaya 165,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile 2026 yılı ilk 2 ayında gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 30 bin 19 ürüne 131,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2026 yılının ilk 2 ayında Ankara'da 2 milyon 634 bin 859, İstanbul'da 1 milyon 720 bin 234, Antalya'da ise 1 milyon 209 bin 280 ürün denetlenmiştir. Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13 milyar 230 milyon 770 bin TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 2 ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve hayvancılık alanlarında hizmet gösteren 32 firmaya 3,1 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

