2026, Mera ve Çobanlar Yılı İlan Edildi
13.03.2026 09:35
FAO, 2026 yılını 'Uluslararası Mera ve Çobanlar Yılı' ilan etti; çobanların önemi vurgulandı.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), meraların ve çobanların sürdürülebilir gıda üretimi, ekosistemlerin korunması ile iklim değişikliğinin azaltımı ve uyumundaki hayati rolüne dikkat çekmek amacıyla; 2026 yılını " Uluslararası Mera ve Çobanlar Yılı" olarak ilan ettiğini belirtTİ. Çelik; "Uluslararası alanda ilan edilmiş bir karar olsa da ülkemiz coğrafyası için son derece uygun olan küçükbaş hayvancılık açısından meraların ve çobanların önemini dünya gündemine alan FAO'nun bu kararını TÜRKYED olarak takdire şayan buluyoruz. Mera alanlarını korumak ve bu alanları yöneten insanları yani çobanları desteklemek adına almış oldukları karardan dolayı FAO'ya tüm çobanlarımız adına teşekkürlerimizi bildiriyoruz" dedi.

Genel Başkan Çelik, çobanlığın insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi olduğunu, küçükbaş hayvancılık sektörünün olmazsa olmazlarından olduğunu kaydederek çobanları, sadece sürüsünü güden sıradan insanlar olarak görülmemesi gerektiğini, çobanları gıda güvenliğine olan katkıları ve ekosistemleri ve biyoçeşitliliği koruyarak çeşitli kültürel mirasa ve yerel ve yerli bilgiye sahip olmaları açısından değerlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

FAO'nun kararının 2026 yılı için mera alanları ve çobanlar için dönüm noktası niteliğinde bir yıl olduğuna dikkat çeken Çelik "Ülkemizde yıllar boyunca hor görülen ve adeta insan yerine konulmayan çobanlar için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2026 yılını mera ve çobanlar yılı olarak ilan etmesi ülkemiz için mera ve çoban konusunda yapılacak çalışmalar için önemli bir fırsat ve dönüm noktası olabilir. TÜRKYED olarak bizim en temel beklenti ve Devletimizden, Bakanlığımızdan talebimiz, yerli çobanlarımızın sorunlarının çözülerek genç nüfusumuza bu mesleği sevdirecek çalışmaların yapılmasıdır. Kırsalda sosyal hayatı cazip kılacak, sosyal güvencesi sağlanarak, yaptığı işten para kazanarak üretimi sürdürecek bir yapının hayata geçirilmesini sağlamak ve bu çerçevede çobanlarımızı önceleyen yeni proje ve çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; sürdürülebilir hayvancılığın yegane şartı çobanların sosyal ve ekonomik açıdan yaşaması ve hayatta kalmasıdır" ifadelerinde bulundu.

Çelik, çoban sorununun yanı sıra meraların da hızla azaldığını, amaç dışı kullanılan ve mera ıslahı çalışmalarının yoğunlaştırılarak verimli meraların tekrar kazanılması gerektiğine vurgu yaparak 1970 yılında 21 milyon 698 bin hektar olan mera alanının 2001 yılında 14 milyon 616 bin hektara düştüğünü ayrıca 1998-2024 Mera Kanunu kapsamında mera alanlarının 13 milyon 269 bin hektara gerilediğini kaydetti.

Çelik, FAO tarafından 2026 yılı için ilan edilen "Uluslararası Mera ve Çobanlar Yılı'nın ülkemiz için sadece kağıt üzerinde kalmaması ve bu konularda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğine işaret ederek, "FAO tarafından mera ve çobanlar konusunda yapılması gereken çalışmaları ve önerileri göz ardı etmeden ülkemizin potansiyeli ve dinamiklerini de birlikte değerlendirerek yeni politikalar ve mevzuat düzenlemeleri yapılması büyük önem kazanmaktadır. Özellikle meralarımızla ilgili sorunların giderilmesi yanında çobanlarımızın da sosyal açıdan güvence altına alınmaları mutlak surette sağlanmalıdır. Çobanlık yapan özellikle gençlere arazi kullanımına, teknolojiye, bilgiye, finansmana ve uygun hizmetlere erişim konusunda destek sağlayacak çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Sürdürülebilir bir hayvancılık ve gelecek için, küresel ve ulusal gündemlerde mera alanlarına öncelik verilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan TÜRKYED olarak üreticinin emeğini koruyan, gençleri üretime teşvik eden, kırsalı yeniden canlandıran bir anlayışı hayata geçirmeyi temel amaç olarak belirlediklerini kaydeden Çelik, gerek mera sorunlarının çözümü noktasında gerekse çobanların özlük hakları ve emeğini karşılayacak çalışmaların destekçisi olacaklarını ve bu konularda sahada uygulanabilir yeni projeler geliştirerek ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşacaklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

