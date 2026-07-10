2026'nın Yükselen Teknolojileri

Dünya Ekonomik Forumu'nun '2026'nın En Yükselen 10 Teknolojisi' raporunda; enerji, sağlık, bilişim ve üretim alanlarında dönüşüm oluşturacak yenilikler öne çıktı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), '2026'nın En Yükselen 10 Teknolojisi' raporunu paylaştı. Frontiers iş birliğiyle hazırlanan raporda, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde laboratuvarlardan çıkarak günlük yaşama ve sanayiye yayılması beklenen teknolojiler sıralandı. Rapor; enerji, sağlık, bilişim ve üretim alanlarında dönüşüm oluşturacak yeniliklere odaklandı.

Raporda öne çıkan teknolojiler arasında; elektrikli araçlar ve bataryaların ihtiyaç anında şebekeye enerji verebilmesini sağlayan 'everything-to-grid' sistemleri, lityumu daha hızlı ve çevreye daha az zarar vererek üreten doğrudan lityum çıkarma teknolojisi ve kişiye özel tedavilerin önünü açabilecek mRNA tabanlı kanser aşıları yer aldı. WEF ayrıca, fiziksel dünyayı anlayıp tahmin edebilen yeni nesil yapay zeka sistemleri olan 'world models' ile gelecekte kuantum bilgisayarların saldırılarına karşı veri güvenliği sağlamayı amaçlayan kafes (lattice) tabanlı kriptografi teknolojisini de geleceğin en önemli yenilikleri arasında gösterdi. Raporda, önümüzdeki dönemde asıl başarının yalnızca yeni teknolojiler geliştirmek değil, bunları doğru yatırımlar, uygun düzenlemeler ve uluslararası iş birliğiyle güvenli biçimde yaygınlaştırmak olacağı vurgulandı. - CENEVRE