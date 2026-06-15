2026 Nisan'da Ücretli Çalışanlar %2 Arttı - Son Dakika
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2026 Nisan'da Ücretli Çalışanlar %2 Arttı

15.06.2026 10:19
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TÜİK verilerine göre, Nisan 2026'da ücretli çalışan sayısı yıllık %2 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 662 bin 751 kişi iken, 2026 yılı Nisan ayında 15 milyon 968 bin 711 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 Nisan'da Ücretli Çalışanlar %2 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 Nisan'da Ücretli Çalışanlar %2 Arttı - Son Dakika
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