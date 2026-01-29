Erzurum\'da 2026\'nın ilk koordinasyon zirvesi: Ekonomi ve yatırımlar masada

Erzurum Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, şehrin idari ve ekonomik dinamiklerini bir araya getirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlık ettiği oturumda, kamu yatırımlarının son durumu ve yeni dönem projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Ekonomi ve iş dünyasından güçlü temsil

Şehrin kalkınma stratejilerinin belirlendiği toplantıda, bürokrasi ile reel sektör arasındaki köprüyü kuran isim Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın oldu.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin hazır bulunduğu salonda, Saim Özakalın'ın katılımı, koordinasyonun sadece kamu yatırımlarıyla sınırlı kalmayıp, ticaret ve sanayi eksenli bir kalkınma modeline odaklandığını gösterdi. Özakalın'ın masada yer alması, Erzurum'un ekonomik beklentilerinin ve iş dünyasının taleplerinin en üst düzeyde ele alınması açısından kritik bir önem taşıdı.

Projeler ve hedefler mercek altında

Vali Mustafa Çiftçi'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, bölge müdürleri tarafından 2026 yılı yatırım programları ve devam eden projelerin fiziki gerçekleşme oranlarına dair sunumlar yapıldı.

Toplantıda, Devam eden kamu yatırımlarının güncel durumu, Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar, İlin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ve Ortak akıl vurgusu öne çıkan başlıklar oldu.

Toplantının son bölümünde, katılımcılar Erzurum'un öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda görüş alışverişinde bulundu. Özellikle kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki eş güdümün, yatırımların verimliliğini artıracağı vurgulandı. Zirve, alınan kararların şehre değer katması temennisiyle sona erdi. - ERZURUM