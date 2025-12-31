2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika
Ekonomi

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek\'ten açıklama var
31.12.2025 07:41
Yeni yılda vergi ve harç artışları yeniden değerleme oranının altında tutulacak. Buna göre damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisinde 2026 yılı için uygulanacak artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşın lehine, enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLENME ORANININ ALTINDA ZAM YAPILDI

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

2026 ENFLASYON HEDEFİ BAZ ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu. Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

VATANDAŞIN LEHİNE ARTIŞ YAPILDI

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Siyaset, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika

SON DAKİKA: 2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.