2040'ta Küresel Kurulu Gücün Yarısından Fazlası Yenilenebilir Kaynaklardan Karşılanacak - Son Dakika
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Ekonomi

2040'ta Küresel Kurulu Gücün Yarısından Fazlası Yenilenebilir Kaynaklardan Karşılanacak

2040\'ta Küresel Kurulu Gücün Yarısından Fazlası Yenilenebilir Kaynaklardan Karşılanacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, 2040'ta küresel kurulu gücün yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağını bildirdi. Erdeniz, elektrik dağıtım şirketlerinin yeşil enerji dönüşümünde önemli bir rol oynadığını ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içerisindeki artışının devam edeceği ve elektrikli araçların sayısının da önemli ölçüde artacağı öngörüldü.

20.05.2024 15:43
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, 2040'ta küresel kurulu gücün yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Erdeniz, Elder'in 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin, yeşil enerji dönüşümünün en önemli taşıyıcısı olduklarını vurgulayan Erdeniz, sektör olarak yeşil dönüşümde üstlenecekleri rolle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin teminine tam destek vereceklerini ifade etti.

Erdeniz, 2023 verilerine göre elektrik ekosisteminin 915 milyar liralık büyüklüğü ile Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3,5'ini oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ekosistemin dağıtım ayağı olarak, kamu hizmeti niteliğindeki elektrik dağıtımını kesintisiz, kaliteli ve sürekli bir şekilde yaklaşık 50 milyon abonemize sunmakla mükellefiz. Sektörümüzde, toplam 21 elektrik dağıtım şirketi, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 100 bin çalışanıyla tüm vatandaşlarımızın elektriğe 7/24 ulaşması için durmaksızın çalışmalarını sürdürmekte. Dağıtım sektörü, 2011-2023 yılları arasında yaptığı 16 milyar dolarlık yatırım ile özelleştirme sürecinde ülkemizin hazinesine kazandırdığı 13 milyar dolarlık özelleştirme bedelinin üzerinde yatırımı hayata geçirdi. Türkiye ekonomisine bu dönemde sağladığımız katkı 29 milyar doları buldu."

Erdeniz, "Araştırmalar bize önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek elektrik üretimi yatırımlarının küresel net-sıfır hedeflerine paralel olarak yenilenebilir kaynaklı olacağını ve 2040'ta toplam küresel kurulu gücün yarısından fazlasının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını gösteriyor. Bu öngörünün hayata geçirilmesi ve yeşil dönüşümde elektrik dağıtım şirketlerinin rolü stratejik." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içerisindeki artışına da dikkati çeken Erdeniz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2023 sonu itibarıyla 330 teravatsaat olarak gerçekleşen elektrik tüketiminin Türkiye Ulusal Enerji Planı projeksiyonları kapsamında 2035'te yüzde 55 artışla 511 teravatsaat olması öngörülmekte. Bu talep artışına paralel olarak kurulu gücümüzün de yüzde 78 artışla 190 bin megavatsaate çıkacağı tahmin ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın projeksiyonları, ülke olarak 2053 net-sıfır hedeflerimiz ve enerji arz güvenliği politikalarımız doğrultusunda, elektrik üretiminde fosil yakıtların kullanımından, yenilenebilir kaynaklara geçişin hızlanarak devam edeceğini gösteriyor. Son 10 yılda ülkemizin kurulu gücü içerisinde rüzgar ve güneşin payı 8 kat artışla yüzde 22 seviyesine ulaşırken, 2035 yılında bu oranın yüzde 43 mertebesine yükselmesi öngörülüyor."

Erdeniz, "Dünyada 5,5 kat artan yenilenebilir enerji kurulu gücünün Türkiye'de 8 kat artıyor olması dünya dönüşümüne aslında öncülük ediyoruz anlamına da gelmektedir." dedi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin gerçekleştireceği şebeke dönüşümü olmadan yeşil dönüşümün tamamlanamayacağını vurgulayan Erdeniz, "2023 verilerine göre ülkemizde kayıtlı yaklaşık 81 bin elektrikli araç bulunuyor. Bu rakam toplam otomobil stoku içinde binde 5'e tekabül ediyor. 2035'te bu rakamın 52 kat artışla 4,2 milyon seviyesine çıkması, yani otomobillerin yüzde 13'ünün elektrikli olması öngörülüyor. Elektrikli araçlardaki artışa paralel olarak araç şarj soket sayısının da 29 kat artışla yaklaşık 248 bine ulaşması EPDK'nin projeksiyonları dahilinde. Artan ihtiyacın karşılanabilmesi için önümüzdeki 10 yılda elektrik dağıtım şirketlerinin bu bölgelere yeni bağlantı ve trafo yatırımları daha kritik hale gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2040'ta Küresel Kurulu Gücün Yarısından Fazlası Yenilenebilir Kaynaklardan Karşılanacak - Son Dakika

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