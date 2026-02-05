250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya

250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya
05.02.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

95 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları arasında yerini alan Çelmo Mobilya Yurt Dışı Pazarlama Müdürü Murat Karaca, markalarının hedeflerini anlattı. Karaca yaptığı açıklamada, "Türkiye'de mobilyada çizgiyi belirleyen yer İnegöl. Bugün bir şehir olarak değil ama mobilyada İtalya ile yarışan bir merkezden söz ediyoruz" dedi.

1987 yılında 250 metrekarelik küçük bir üretim alanında yola çıkan Çelmo Mobilya, bugün 70 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan, 300 çalışanı ve 95 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları arasında yer alıyor. Yurt Dışı Pazarlama Müdürü Murat Karaca, markanın büyüme yolculuğunu ve hedeflerini anlattı.

"İHTİYAÇ DUYULAN TÜM MOBİLYA GRUPLARINI ÜRETİYORUZ"

Karaca, yurt içi ve yurt dışında 270'e yakın satış noktası ve tabelalı bayilikleri bulunan Çelmo Mobilya'nın yatak odasından yemek odasına, koltuk takımlarından genç odalarına kadar yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan tüm mobilya gruplarını ürettiğini söyledi.

Karaca ayrıca firmanın, ileri teknoloji üretim altyapısı, güçlü AR-GE çalışmaları ve özgün tasarımlarıyla İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'nda dikkat çektiğini de belirtti.

"TÜM DÜNYADA MODERN MOBİLYAYA YÖNELİM ARTIYOR"

Fuara 35 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını belirten Karaca, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve önümüzdeki günlerde bu ilginin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Çelmo Mobilya'nın ihracat pazarlarında ise bölgesel tercihlerin öne çıktığını söyleyen Karaca, Afrika ülkelerinde daha çok avangard ve nakışlı modellerin, Avrupa ve Orta Asya'da ise modern tasarımların tercih edildiği ifade etti.

Ancak Karaca'ya göre, gelişen teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle tüm dünyada modern mobilyaya yönelim artıyor.

"İNEGÖL İTALYA İLE YARIŞIYOR"

İnegöl'ün Türkiye'de mobilyanın merkezi haline gelmesini güçlü tasarım ve AR-GE kültürüne bağlayan Karaca, "Türkiye'de mobilyada çizgiyi belirleyen yer İnegöl. Bugün bir şehir olarak değil ama mobilyada İtalya ile yarışan bir merkezden söz ediyoruz" dedi.

Çelmo Mobilya'nın hedefi ise hem yurt içinde hem yurt dışında tabelalı bayilik sayısını artırmak. Geniş AR-GE altyapısıyla 90'a yakın modele sahip olan firma, fuarda sergilenemeyen ürünleri görmek isteyen ziyaretçileri İnegöl'deki fabrikasına ve showroomuna davet ediyor.

Karaca, "Gelen misafirlerimize hem mobilyamızı hem de İnegöl köftesini ikram ederiz" diyerek sıcak bir davette de bulundu.

"BÜYÜME YOLCULUĞUMUZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Mobilya sektörünün en büyük zorluklarından birinin lojistik ve nakliye süreçleri olduğunu belirten Karaca, tüm zorluklara rağmen sektörü sevdiğini ve Çelmo Mobilya'nın büyüme yolculuğunun kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

İş Dünyası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:42:46. #7.11#
SON DAKİKA: 250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.