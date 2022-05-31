27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı yarın başlıyor - Son Dakika
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27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı yarın başlıyor

31.05.2022 09:04
27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı yarın başlıyor

Dünyanın pek çok yerinden enerji sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce uluslararası firmayı bir araya getirecek "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı" 1-3 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Dünyanın pek çok yerinden enerji sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce uluslararası firmayı bir araya getirecek "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı" 1-3 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Azerbaycan'ın ulusal petrol şirketi SOCAR'ın desteği ile Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenecek fuarda dünya genelinde 30 ülkeden 249 şirket, petrol üretimi ve enerji taşımacılığı, petrol ve doğal gaz depolama ve hizmetleri alanındaki yenilikçi teknolojileri sergileyecek.

Bakü Enerji haftası, aynı zamanda 10. Hazar Uluslararası Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı ile Bakü Enerji Forumuna da ev sahipliği yapacak.

Etkinlik kapsamında Hazar bölgesindeki önemli petrol ve gaz projelerini tartışmak üzere üst düzey yöneticiler ve pek çok uluslararası şirketin yöneticisi bir araya gelecek.

Forumda Azerbaycan, Rusya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Kazakistan, Çin, ABD ve Türkiye dahil pek çok ülkeden politikacılar da konuşmacılar arasında yer alacak.

Equinor, bp, Türkiye Petrolleri (TPAO), Baker Hughes, Gazprombank ve TotalEnergies gibi enerji sektörünün liderlerini ve uluslararası enerji şirketlerini ağırlayacak etkinlikte, Hazar bölgesindeki petrol arama ve üretim fırsatları ile yeşil enerji finansmanı gibi güncel konular ele alınacak.

SOCAR Bakü ve SOCAR Türkiye üst yönetiminin katılacağı fuarda şirketin dijitalleşme süreci ve daha verimli organizasyon için Aliağa yarımadasında gerçekleştirilen entegrasyonun devamı olarak geliştirilen Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm merkezi Project Earth de anlatılacak.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Doğalgaz, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı yarın başlıyor - Son Dakika


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