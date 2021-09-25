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3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı - Son Dakika

3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı

25.09.2021 14:33

Nusret'in Londra'da açtığı restoranın fiyatları tepki topladı. Futbolcu menajeri Muzzi İzzet, 3 tane burger için 3 bin 600 TL ödediğini belirterek duruma isyan etti. Gazeteci İsmail Er ise bu fiyatlarla Nusret'in vergi rekortmeni olması gerektiğini öne sürdü.

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni mekandaki fiyatlar, büyük tepki çekti.

"3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL"

38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.

"NUSRET'İN VERGİ REKORTMENİ OLMASI GEREKİYOR"

Gazeteci İsmail Er ise fiyatlara farklı bir bakış açısıyla tepki gösterdi. Nusret'in bu fiyatlarla vergi rekortmeni olması gerektiğini ifade eden Er, "Nusret'e gidenleri maliye takip ediyor mu ya da MASAK" diye sordu.

Er, paylaşımında şunları söyledi:

"Nusret, 3 hamburgere 3 bin 600 TL fiş kesmiş! Adam kime nasıl hesap keseceğini biliyor! Futbol menajerine koymaz da! Nusret'e gidenleri maliye takip ediyor mu ya da MASAK! Nusret'in bu fiyatlarla Türkiye'de vergi rekortmeni olması gerekir!"

3 burger için 3 bin 600 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepkilere neden oldu
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı

Türk Lirası, İsmail Er, Londra, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı - Son Dakika
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