3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika
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3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Tamamlandı

06.06.2026 18:32
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İstanbul'da düzenlenen zirve, İslam ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele aldı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen "3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi", dördüncü gün oturumlarının ardından sona erdi.

"İslam Ekonomisinde Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması" temasıyla düzenlenen zirve, 3-6 Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Zirvede, İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler, ekonomi otoriteleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve İbn Haldun Üniversitesinin stratejik ortaklığında düzenlenen zirvede, etik finans, reel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme konuları ele alındı. Bu kapsamda çok sayıda oturum gerçekleştirildi.

Zirvenin dördüncü ve son gününde sermayenin yapay zeka, dijital finans, girişimcilik ve medya eksenindeki geleceğine odaklanıldı. Kurumsal paydaşlar, genç girişimciler ve yeni nesil iş liderlerini bir araya getiren oturumlar düzenlendi.

Zirvenin son günü "Sermayenin Sektörel Tahsisi: KOBİ'ler, Altyapı ve Reel Ekonomi" paneliyle başladı. Panelde, ulusal ekonomik öncelikler doğrultusunda sermayenin yapılandırılması ile KOBİ'lerin ve girişimlerin İslami finans araçları aracılığıyla üretim kapasitelerini artırmaları ele alındı.

"Dijital Sermaye ve Finansal İnovasyon: Teknoloji, Yönetişim ve Şer'i Uyum" başlıklı panelde de teknolojik dönüşümün İslami finans sektörüne etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yapay zekanın İslami finans alanındaki kullanım alanları, dijital mekanizmalar, düzenleyici çerçeveler ve İslami varlıkların tokenizasyonu masaya yatırıldı.

"Akıllı Başla, Doğru Ölçeklendir: Genç İş Liderleri İçin Sermaye Oluşturma Stratejileri" başlıklı oturumda ise erken aşamada doğru sermaye yapısının seçilmesi ve KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin İslami finans araçlarından yararlanarak büyüme ve ölçeklenme süreçleri değerlendirildi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, "Medyanın Gözünden İslami Finans: Anlatılar, Platformlar ve Kamu Güveni" başlıklı söyleşide söz aldı.

"Sermayenin Kalitesini Yükseltmek: Takipçi Sayısından Finansal Değere" başlıklı oturumda ise dijital içerik üreticilerinin geliştirebileceği sürdürülebilir iş modelleri, kitle güveninin korunması ve düzenli gelir için önemli araçlar konuşuldu.

Ethis tarafından yapılan kurumsal deneyim paylaşımı niteliğindeki oturumda ise KOBİ finansmanına yönelik İslami dijital yatırım araçları ele alındı.

Bu yıl "sermaye" gündemdeydi

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, 4 gün boyunca kapsamlı tartışmalar yaptıklarını, sürecin oldukça olumlu geçtiğini söyledi.

İslam'ın en önemli yansımalarından biri olan İslam ekonomisinin tüm bu çabaları hak ettiğini belirten Khalawi, İslam ekonomisinin yalnızca bir ekonomik sistem olmadığını, kökleri geçmişe uzanan derin bir anlayışı temsil ettiğini dile getirdi.

Khalawi, bu yıl ilk kez merkez bankası başkanlarına özel oturum düzenlediklerini belirterek, "Bu liderlerle etkileşim kurmamız, onları dinlememiz ve kendilerine doğrudan sorular yöneltebilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Üst düzey yöneticilerin (CEO) katılımıyla gerçekleştirilen bir diğer oturuma işaret eden Khalawi, bu yıl ayrıca belirli teknik konulara odaklanan yuvarlak masa toplantıları düzenlediklerini, iki yeni özel rapor yayımladıklarını söyledi.

Khalawi, katılımcılar arasındaki etkileşim ve kurulan bağlantılar dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 4 gün boyunca çok sayıda stratejik anlaşma ve işbirliğinin hayata geçtiğine tanıklık ettiğini belirtti.

Khalawi, "Bu yıl önemli bir konu olan sermayeyi gündeme taşıdık. Gelecek yılın teması yatırım olacak. Yatırımı, İslami bankacılığı geleneksel bankacılıktan ayıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika

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