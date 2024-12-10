3 trilyon dolarlık altın bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

3 trilyon dolarlık altın bulundu

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2021'den bu yana Bitcoin alımı yapan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkede 3 trilyon dolarlık altın yatağı tespit ettiklerini açıkladı.

10.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:32
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Son dönemde Bitcoin yatırımlarıyla gündeme gelen El Salvador, yer altı kaynaklarından da faydalanmak için seferberlik başlattı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkenin çıkarılmamış 3 trilyon dolar değerinde altın rezervi olduğunu açıklayarak "Bu miktar GSYH'mizin yüzde 8000'ininden fazla. Bunun yanında ülkemizde 4. endüstri devriminde kullanılan kobalt, nikel, lityum gibi mineralleri de tespit ettik" açıklamasında bulundu.

NASIL HESAPLANDI?

Bukele'nin 3 trilyon dolarlık tahmini ülkede son gerçekleştirilen çalışmalara dayanıyor. Buna göre altın bulunma potansiyeli olan alanların yüzde 4'ünde bugüne kadar 50 milyon ons altın rezervi tespit edildi. El Salvador hükümeti buradan yola çıkarak ülkedeki toplam rezervin değerinin 3 trilyon dolar olduğu öngörüsünde bulundu.

"DOĞANIN KORUNMASI GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Düzenlenen mitingde El Slavador'da bugüne kadar madenciliğin yasaklandığını hatırlatan Bukele "Doğanın korunması gerektiğinin farkındayız. Ancak bazı işlemler doğayı yok etmeden de gerçekleştirilebilir. Madencilik ve kazıyı dünyada yasaklayan tek ülkeyiz. Ülkemizi geliştirmek zorundayız. Madencilik ülkenin sadece yüzde 1'inde yapılacak. Evlerimiz yakınında madenler olmayacak. Madenler kimseyi rahatsız etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada Bukele X üzerinden konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bir kullanıcıya da dikkat çeken bir cevap verdi.

"YARINLAR YOKMUŞCASINA SEYRELTECEĞİZ"

Söz konusu kullanıcı "El Salvador, çıkarıldığında yeryüzündeki altın arzını büyük ölçüde 'seyreltecek' trilyonlarca dolarlık altın yatakları keşfetti. Bu, Bitcoin'de yaşanamaz çünkü kodu açık kaynaklıdır, herkes 21 milyon BTC'den fazlasının asla olmayacağını görebilir ve yeni arz yaklaşık her dört yılda bir yarıya iner" yorumunda bulunurken Bukele'nin cevabı şöyle oldu:

"BUNU YARINLAR YOKMUŞCASINA SEYRELTECEĞİZ"

Burada seyreltmekten kastedilen arzın çok artarak altın birim fiyatının düşmesi. Şu anda dolaşımdaki altının küresel ölçekte toplam piyasa değerinin 18 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor Eğer El Salvador'un tahminleri doğru çıkarsa bu toplam arzın yaklaşık yüzde 16.6 artması anlamına geliyor.

3 trilyon dolarlık altın bulundu

Nayib Bukele, El Salvador, Bitcoin, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 trilyon dolarlık altın bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuna güler:
    Biz de her seçim öncesi gabarda petrol buluyoruz sen ne anlatıyorsun. Geçen camları açtık mesela doğalgaz bedavaaaa doğalgaz bedavaaaa diyerek. 22 10 Yanıtla
  • Efe:
    abd demokrasi getirmese bari 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yaşadı oranın Halkı 4 1 Yanıtla
  • Ömer Dağdelen:
    Bulmasaydın iyiydi ?? 5 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    LA Bİ DUR. AMERİKA ŞİMDİ ORAYIDA İŞGAL EDER. 3 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    ABD özgürlük getirir yakında buraya 3 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Dünyada öyle bir rezervi yok!İnanmayın!Altın madeni dünyanın dışından gelmiş bir metal olduğu için şu an dünyada çıkarılmış altın rezervi kadar yer altında öyle bir rezerv yok!Bu haber asparagas bir haber... 0 0 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    fazla geçmez abd.size huzur getirecez diye yanaşır 0 0 Yanıtla
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