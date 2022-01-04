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300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor - Son Dakika

300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor

04.01.2022 10:43

300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor Ordu'da bir girişimcinin 300 bin TL'ye kurduğu tesiste kabuklu fındık, kavrulmuş iç fındığa dönüştürülüyor.

300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor

ORDU - Ordu'da bir girişimcinin 300 bin TL'ye kurduğu tesiste kabuklu fındık, kavrulmuş iç fındığa dönüştürülüyor. Tesis talebe yetişemiyor.

Ordulu üreticilerin geçim kaynağı olan fındık masalarda çerezlik olarak ikram ediliyor. Kimi vatandaşlar fındığı kabuklu şekilde kimisi ise kavurarak masalara indiriyor. Vatandaşlara fındığı kavurmak zor geliyor ancak Altınordu ilçesinde fındık kavurma, kırma ve vakumlama tesisi sahibi Mehmet Avcı bu işi vatandaşlar için kolaylaştırıyor.

Yaklaşık 300 bin liraya fındık kavurma, kırma, ve vakumlama tesisi kuran Mehmet Avcı taleplere yetişemiyor. Gün içerinde fındık getiren kişiler kırma, kavurma ve vakumlama işlemi yapılacak fındığını yoğunluktan dolayı yaklaşık 1 veya 2 gün sonra alabiliyor.

İşlerin yoğun olduğunu ve talebe yetişemediklerini söyleyen işletme sahibi Mehmet Avcı, "Biz burada fındık kırma, kavurma ve paketleme yapıyoruz. Vatandaşlar ihtiyacına göre kimisi kırdırıyor, kimisi kavurtturuyor, kimisi de vakumlatıyor. Vatandaşlar nasıl arzu ederse onların isteklerine göre hizmet veriyoruz" dedi.

Tesisin yaklaşık 300 bin liraya mal olduğunu ifade eden Mehmet Avcı, vatandaşların tesise ilgisinin yoğun olduğunu dile getirerek, "Fındık kırma işleminin kilolusu 2 lira 50 kuruş, fındık kavurma 2 lira 50 kuruş, vakumlamayı da 2 lira 50 kuruşa yapıyoruz" dedi ve elektriğe gelen son zamlardan sonra fiyatın artabileceğini de söyledi.

Makineden geçen fındıkta herhangi bir tat değişiminin olmadığına dikkat çeken Avcı, fındığını tesise getiren vatandaşların evlerinde fındık kırıp kavurma işlemi yapmayarak vakit kazandığını belirtti.

Evlerde kavrulmuş fındık tüketiminin artacağına işaret eden Avcı, "Kabuklu fındığı hiç kimse genelde ikramlık yapmak istemiyor, kabuğun kırılması ve ortalığa dağılmasından dolayı. Ama kavrulmuş olursa ikramın daha fazla olacağından dolayı fındık tüketimi evlerde artacağının kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor
300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor

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Türk Lirası, Mehmet Avcı, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 300 bin liraya kurduğu tesiste talebe yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


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