34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak - Son Dakika
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34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak

10.03.2022 15:07
34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak

Türkiye Kimya Derneği'nin düzenlediği 34. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Eylül tarihleri arasında Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kimya Derneği'nin düzenlediği 34. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Eylül tarihleri arasında Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yalova Üniversitesi ve Hayat Kimya firmasının tertip komitesini üslendiği kongreye 400'ün üzerinde akademisyenin katılması hedefleniyor. Kongre bu yıl, "Kimya: Sahip olduğumuz her şey" sloganıyla yapılıyor.

Kongre Onursal Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, akademik ve bilimsel çalışmaları her zaman desteklediklerini vurguladı. Cebeci, üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini sergileyecekleri kongreye yoğun katılım beklediklerini ifade etti.

Kongre Başkanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy ise deneyimli ve genç kimyacıların buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yücelsoy, katılımcıların belirlenen 5 dergi içinden birisinde çalışmalarını yayınlayabileceğini anlattı. Yücesoy, kongrenin ilk gününde lisansüstü öğrenciler için temel kimya konularının anlatılacağı ücretsiz bir çalıştay da düzenleneceğini açıkladı.

Kongre Eş Başkanı ve Hayat Kimya Tüketici Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Koç, kongrenin problemlere farklı açıdan bakılıp çözüm üretilebilmesi açısından önemine değindi.

Kongre Onursal Başkanı ve Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın ise organizasyon ortaklarına teşekkür ederek, "İnşallah çok güzel ve başarılı sonuçların ortaya çıkacağı, sonraki dönemlerde de etkili olacak bir kongre olmasını diliyorum" dedi. - YALOVA

34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak
34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak
34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak

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Türkiye, Kongre, Yalova, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 34. Ulusal Kimya Kongresi Yalova'da yapılacak - Son Dakika


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