Üye Girişi
3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay! - Son Dakika

3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay!

08.01.2022 08:49
3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay!

3600 ek göstergenin sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın mayıs ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Memurların merakla beklediği 3600 ek göstergede yeni bir çalışma yapıldığı ve mayıs ayında TBMM'ye taşınmasının planlandığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.

9 BİN 600'E KADAR ÇIKABİLECEK

3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.

Örneğin; Memura 3600 veriliyorsa daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.

Yapılacak düzenleme ile devlet kurumlarına göre bürokraside ortaya çıkan farklılıkların yanı sıra asker-sivil bürokrasi arasındaki ayrıma da son verilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500

3600 Ek Gösterge, Memur Maaşları, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay! - Son Dakika Ekonomi


Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi? Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?         
08:42
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55

Son Dakika Haberleri
08:42 Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?
08:33 İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor!
08:30 Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler
08:24 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
08:16 Rus Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur
08:07 Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
08:01 Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi
07:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur
07:52 Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi
07:51 Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 08:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement