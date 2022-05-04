420 projeye 9.8 milyon TL hibe desteği verildi - Son Dakika
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420 projeye 9.8 milyon TL hibe desteği verildi

04.05.2022 11:04
420 projeye 9.8 milyon TL hibe desteği verildi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, 14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kastamonu'da kabul edilen ve yatırıma alınan 420 projenin toplam yatırım tutarının 19.7 milyon TL, bu projelere verilecek hibe esas miktarının ise 9.8 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, 14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kastamonu'da kabul edilen ve yatırıma alınan 420 projenin toplam yatırım tutarının 19.7 milyon TL, bu projelere verilecek hibe esas miktarının ise 9.8 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kırsal Kalkınma Destekleri 14.2 etap ekonomik yatırımların sonuçları açıklandı. Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projelerin Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğunu, Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde ekonomik yatırımlarda 4, 'altyapı yatırımları a iş planı'nda 411, 'b iş planı'nda ise 5 projenin destekleme çerçevesine alındığını belirtti.

Tanrıkulu, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan toplam 420 projenin tutarının 19 milyon 724 bin 511 TL ve hibe esas miktarının ise 9 milyon 862 bin 255 TL olduğunu söyledi. 14.2 etap Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kastamonu'da kabul edilen ve yatırıma alınan 420 projenin ülke, bölge ve Kastamonu tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

A ve v iş planı için asil listede proje uygulamaya hak kazanan yatırımcıların, 11-25 Mayıs tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nde sözleşme imzalamaları gerekiyor. - KASTAMONU

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Türk Lirası, Kastamonu, Yatırım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 420 projeye 9.8 milyon TL hibe desteği verildi - Son Dakika


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