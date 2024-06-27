43 Yıllık Geçim Kaynağı 'Napolyon' Cinsi Kirazın Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

43 Yıllık Geçim Kaynağı 'Napolyon' Cinsi Kirazın Hasadı Başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 43 yıllık üretim geçmişe sahip olan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadı başladı. Bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte beklenen kirazlar, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Ancak üreticiler, kiraz toplamak için işçi bulmakta zorluk çekiyor ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

27.06.2024 18:26
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43 yıllık geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadına başladı

10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte bekleniyor

BİLECİK - Bilecik'teki 43 yıllık üretim geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana da önemli geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz hasadına başlandı.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde üreticiler, bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor. İlçede 43 yıllık üretim geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana da önemli geçim kaynağı olan kirazda bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Kirazlar kalp şeklinde

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kiraz, parlak kırmızı rengi, "Kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih ediliyor. Sabah erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'nden pazara alıcılara satılıyor. Burada tüccarların pazarlık usulü aldığı kiraz paketlendikten sonra tüketicilere ulaşmak üzere yola çıkıyor.

Toptancıların 'Erkenci' ya da 'Sertefil' kirazı 15 lira ile 25 lira arasında satılırken 0-900 denilen ve halk arasında da 'Napolyon' diye adlandırılan kiraz 35 lira ile 50 lira arasında satılıyor.

Öte yandan üreticilerin şikayetleri geçen yıllarda olduğu gibi kiraz toplamak için insan bulamamaları ve kiraz maliyetlerinin yüksek olması canlarını çok sıktığını belirttiler.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Kiraz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 43 Yıllık Geçim Kaynağı 'Napolyon' Cinsi Kirazın Hasadı Başladı - Son Dakika

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