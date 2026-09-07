45 yıllık restoran devi kepenk indiriyor! 89 şubesini birden kapatacak

İngiltere'nin 1981 yılından bu yana hizmet veren 45 yıllık ünlü restoran zinciri Brewers Fayre, ülke genelindeki kalan 89 şubesinin tamamını kapatma kararı aldı. Markanın çatı şirketi Whitbread'in artan maliyetler nedeniyle başlattığı geniş kapsamlı küçülme stratejisi doğrultusunda, restoranlar pazartesi akşamı son yemek servisinin ardından kapılarına kilit vuracak.

DİĞER POPÜLER ZİNCİRLER DE KEPENK İNDİRİYOR

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Premier Inn otellerinin de sahibi olan Whitbread grubunun aldığı bu karar yalnızca Brewers Fayre ile sınırlı kalmadı. Grubun bünyesindeki Bar + Block, Cookhouse + Pub ve Table + Table zincirlerinin 3 Eylül itibarıyla toplam 66 şubesini kapattığı, bir diğer popüler marka olan Beefeater'ın ise 10 Eylül tarihinde tüm lokasyonlarındaki faaliyetlerine son vereceği açıklandı.

ODAK NOKTASI OTELE DÖNÜŞÜM VE TASARRUF

Whitbread Üst Yöneticisi (CEO) Dominic Paul'ün nisan ayında artan maliyet yükü nedeniyle sinyalini verdiği radikal yapılanma, beş yıllık kapsamlı bir tasarruf stratejisine dayanıyor. Şirket, bu plan çerçevesinde 110 tesisini satmayı ve bazı restoran lokasyonlarını 600 yeni otel odasına dönüştürerek toplamda 250 milyon sterlin tasarruf etmeyi planlıyor. Ayrıca gelecekteki büyümeyi ve yatırımları finanse etmek amacıyla 1,5 milyar sterlin değerinde dev bir gayrimenkul satışı hedefleniyor.

53 LOKASYON FARKLI MARKALARLA DEVAM EDECEK

Küçülme ve elden çıkarma stratejisi kapsamında kapanan alanların tamamı atıl durumda kalmayacak. Edinilen bilgilere göre, kapanan tesislerden 53'ü Queensway Hospitality Group ile yapılan anlaşma çerçevesinde devredildi. Bu lokasyonların önümüzdeki dönemde farklı markalar altında işletilerek yeniden hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.