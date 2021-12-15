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48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika

48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı

15.12.2021 14:38
48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı

İZFAŞ ve Nobel Expo iş birliği ile 48'incisi 16-19 Mart 2022 düzenlenecek Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın lansman toplantısı gerçekleştirildi.

İZFAŞ ve Nobel Expo iş birliği ile 48'incisi 16-19 Mart 2022 düzenlenecek Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın lansman toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki Merkez Çarşı'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, fuarın temel amacının ülkenin her yerindeki üreticileri dünya genelindeki alıcılar ile bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Fuarda Türkiye'nin farklı şehirleriyle beraber Balkanlar, Ortadoğu, Avrupa, Rusya'dan bir çok firma ve satın alımcıyı ağırlayacaklarını belirten Soyer, "Biz sizin bugüne kadar yaptığınız ihracat rakamlarınız ile övünç duyuyoruz ama bunu daha ileri götürme potansiyeli varken razı olmak yeterli değil." dedi.

Soyer, sektörün fason üretim hacminde Türkiye'nin Çin'den sonra dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye 2020 yılında ayakkabı sektöründe 752 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üretim salgın nedeniyle kesintiye uğrasa da 2021 yılının Kasım ayında yüzde 23,7'lik bir artışla 925 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu sebeple Işıkkent sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de çok stratejik bir önem taşıyor." dedi.

Ayküsan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ise, Işıkkent'te büyük markalara da üretim yaptıklarını belirterek, yeni bir yere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yollarında asfalt sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Özcan, "Biz artık dünyaya açıldık. Ayakkabının kalbi İtalya'ya bile ithalat yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimize hizmet edebilme ve İzmirliliğimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de İzmirlilerin kendi fuarlarına sahip çıkmaları gerektiğine işaret ederek, yurt dışından gelecek alıcıların farklı illerden temsilcileri karşısında görmek istediğini söyledi.

48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı
48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı
48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı
48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı
48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı

Işıkkent, Türkiye, Nobel, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 48. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı lansman toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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