5. Yumurta Zirvesi Sonuç Bildirgesi açıklandı

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından 9-12 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen 5. Yumurta Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon imzalı bildirgede, zirveye, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş ile kamu ve sivil toplum kuruluşu örgütleri, medya ve sektör paydaşlarının katıldığı belirtildi.

Bildirgede, yumurtacılık sektörünün en önemli maliyet kaleminin yem olduğu, yem karışımının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan mısırda son yıllardaki tedarik sıkıntısından kaynaklı fiyat artışlarının yumurta maliyetine doğrudan yansıdığı, yumurtada üretici ile market satış fiyatları arasındaki uçurumun temel sebebinin marketlerin yüksek kar elde etme arzuları olduğu ifade edildi.

Yumurta sektörünün 2021 yılını yüzde 7,5 zararla geçirdiği belirtilen bildirgede, girdi fiyatları artmaya devam ederse yumurta fiyatlarının da buna paralel olarak artacağı, fiyatları kontrol etmek için üreticiye yem desteği veya doğrudan destek sağlanması gerektiği kaydedildi. Üretici fiyatıyla market satış fiyatı arasındaki yüksek marjın düşürülmesi, tüketicinin daha uygun fiyata yumurta tüketmesi için devlet desteğinin önemli olduğu vurgulandı.

Bildirgede, yumurta ihracatının gelişimi için teknik ve siyasi engellerin kaldırılmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının desteklerinin beklediği belirtildi.